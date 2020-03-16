ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Целевой диапазон ставки по федеральным фондам снижен до 0-0,25%, говорится в сообщении ФРС (на целый процент за раз). На таком уровне ставка останется до тех пор, пока финансовые власти не удостоверятся в преодолении экономикой страны кризисных явлений. Это второе за месяц снижение базовой процентной ставки. В начале марта ФРС США понизила ее до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%.

Вводятся и дополнительные меры поддержки экономики. Так, ФРС начнет скупать гособлигации США на $500 млрд, еще на $200 млрд будет увеличен портфель регулятора по ипотечным облигациям агентств Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac.

Условия выдачи кредитов напрямую банкам ФРС изменит на такие, какие вводились во время кризиса в 2008 году: ставку снизят до 0,25%.