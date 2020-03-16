В Екатеринбурге вспыхнула насосная станция МУП "Водоканал"

Минувшей ночью в Екатеринбурге горела насосная станция МУП "Водоканал".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре на улице Водонасосная поступил в третьем часу ночи. На площади 15 погонных метров сгорели силовые кабели в кабель-каналах, а на площади в 25 кв.м огнем были повреждены ячейки в помещении распределительного пункта насосной станции.

В тушении были задействованы 19 единиц техники и 69 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около пяти часов утра.

Точную причину возгорания установят специалисты.