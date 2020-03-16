26 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Китай, коронавирус (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

СМИ сообщили о побеге пациентки с коронавирусом из карантинного центра в Москве

Из карантинного центра в Коммунарке (Москва) могла сбежать пациентка с коронавирусом COVID-19, сообщает telegram-канал Mash. Канал "112" сообщает, что беглянке 40 лет, первичный тест показал наличие у нее вируса. После побега дама отправилась к себе домой, где ее и нашла полиция.
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Издание напоминает, что за нарушение карантина пациентке может грозить принудительное помещение в стационар по решению суда, может наступить и уголовная ответственность.

Ранее оперштаб столицы сообщил, что накануне из больницы в Коммунарке были выписаны 52 человека. Они прошли карантин и сдали анализы, коронавирус у них не подтвердился.

"Было выписано 52 человека. Все из них были лицами, контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", — сообщил главврач больницы Денис Проценко.

Все пациенты прошли наблюдение в течение 14 дней с отрицательными анализами на коронавирус. Им оказывался комплекс лечебно-диагностических мероприятий. В настоящий момент все из них полностью здоровы.

Всего в этом медучреждении находятся 312 пациентов, у 17 из них подтвержден COVID-19. Как подчеркнул Проценко, нет ни одного пациента в критическом состоянии.

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СМИ сообщили о побеге пациентки с коронавирусом из карантинного центра в Москве

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Теги: коронавирус, covid-19, коронавирус в россии, заболевшие, карантин, сбежавшая пациентка



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