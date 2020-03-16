26 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск аэропорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Плохая погода парализовала работу аэропорта Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска из-за плохой погоды позже приземлятся несколько рейсов. С задержкой осуществляется и вылет, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По данным аэрогавани, вылет самолёта "ЮТэйр" в Ханты-Мансийск задерживается до 10.00 по метеоусловиям. По аналогичной причине борт "Аэрофлота" прибудет в столицу Самотлора только в 13.00. В силу позднего прибытия самолёт этой авиакомпании вылетит в столичный "Шереметьево" только в 13.50.

Задерживается (пока неизвестно, насколько) вылет лайнера "РусЛайна" из Усть-Кута – самолёт позже улетит из Нижневартовска. Рейс "ЮТэйр" Тюмень – Нижневартовск задержан по решению авиакомпании. Сколько именно составит задержка, также не сообщается, однако известно, что запланированный на 18.00 рейс Нижневартовск – Тюмень задержан до 21.25 из-за "позднего прибытия лайнера". Также позже (в 15.55 вместо 10.00) самолёт "ЮТэйр" улетит из столицы Самотлора в Омск.

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Плохая погода парализовала работу аэропорта Нижневартовска

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Теги: аэропорт, ЮТэйр, РусЛайн, Аэрофлот, задержка, посадка, вылет



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