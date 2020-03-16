В сгоревшем доме в Иркутской области погибли семь человек, четверо из них – дети

Второй за три дня пожар с погибшими детьми произошел в Иркутской области. В поселке Усть-Уда загорелся частный жилой дом, погибли семь человек, четверо из них – дети.

Пожар произошел ближе к утру в двухквартирном доме. Погиб мужчина 22 лет, женщины 23 и 27 лет, а также четверо детей – они отравились угарным газом. В момент прибытия спасателей дети были живы, им проводили реанимацию, но в больнице они скончались.

Сообщается, что погибшая семья была неблагополучной и состояла на учете.

В субботу, 14 марта, пожар произошел в частном доме в городе Тайшет Иркутской области. Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тела четырех детей: 11 месяцев, трех, четыре и шести лет. Возбуждено уголовное дело. О местонахождении родителей детей пока не сообщается.