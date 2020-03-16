СМИ: в России подготовлен план поддержки экономики из-за коронавируса

В кабмине России готовят антикризисный план экономики из-за коронавируса.

По словам одного из чиновников, финальный вариант будет принят в начале недели. Предполагается создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Это дополнительные средства к тем расходам, которые понадобятся на реализацию всего плана.

В правительстве России предлагают поддержать бизнес, регионы, госкомпании, но в первую очередь – население. Так, первые же два пункта плана предусматривают возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных.

Также планируется проводить мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, чтобы не допустить роста безработицы.

Согласно проекту антикризисного плана, для предотвращения распространения эпидемии предлагается обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой коронавируса.

Туристические компании и авиакомпании получат налоговые каникулы. А компаниям малого и среднего бизнеса чиновники предлагают дать квартальную отсрочку для выплаты налогов.

Поддержку получат и регионы. Те, которые будут выполнять региональные планы развития экономики, получат бюджетные кредиты, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал распоряжение создании рабочей группы госсовета по противодействию коронавирусу. Возглавит группу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Образовать рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV", - говорится в тексте документа.

Всего в рабочую группу входят 19 человек, помимо Собянина в нем первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и другие чиновники.

Тем временем, торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.

Это происходит на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также падения рубля. Как говорят представители ретейлеров, на складах товара достаточно, а дефицита не предвидится.

На днях в интернете стали появляться снимки из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. В этих условиях ретейлеры принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами.

Как отмечают в торговых сетях, в целом всплеск спроса пока не является ажиотажным.