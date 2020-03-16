Названо самое эффективное средство борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что регулярное мытьё рук с мылом является лучшим способом защиты от коронавруса.

В распространённых Роспотребнадзором рекомендациях ВОЗ также говорится, что появившаяся в интернете информация об эффективности электросушителей для рук против инфекции не соответствует действительности.

Для профилактики коронавируса необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Также врачи призвали не делать ставку на растирание кожи или использование хлорной извести. Кроме того, у Всемирной организации здравоохранения нет научных данных, что от заражения защищает регулярное промывание носа солевым раствором или употребление чеснока, сообщает Life.ru.

Напомним, как показал опрос "Левада-центра", около трети россиян боятся заразиться коронавирусом. 33% "определенно" уверены в своей защищенности, а еще 35% опрошенных "скорее не опасаются" нового типа вируса.

Чаще мыть руки стал каждый второй житель России, а реже выходить из дома и встречаться с другими людьми – каждый четвертый россиянин.

Как сообщалось, для того чтобы уничтожить китайский коронавирус, достаточно помыть руки водой с мылом.

При этом медицинские маски не являются достаточной защитой от вируса, сообщил в Берлине глава института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin Петра Гастмайер.