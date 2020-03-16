В Госдуме прокомментировали идею перевести вузы на дистанционное обучение

Заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал инициативу организовать учебным заведениям дистанционное обучение студентов из-за распространения коронавируса.

Он назвал эту меру правильной, отметив, что на сегодняшний день у всех вузов есть возможности для организации такого формата работы.

Чернышов считает, что на качестве образования это не скажется, сообщает Lenta.ru.

Напомним, Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционный режим обучения в целях профилактики коронавируса.

Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков. В нем говорится, что вузы обязаны обеспечить студентам освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Также следует предусмотреть для обучающихся возможность предоставления индивидуальных каникул в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану.

Руководителям научных и образовательных организаций необходимо взять под контроль проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.