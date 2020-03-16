Гидрометцентр: тепло покинуло Москву до конца марта

В Гидрометцентре ожидают в Москве похолодание в течение второй половины марта.

Синоптики прогнозируют приближение температуры близкой к климатической норме. Таким образом, потепление в ближайшее время не предвидится.

На этой неделе температура будет держаться на отметке около 0. После 19 марта немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание, сообщает "Коммерсант".

Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, это типичная ситуация для марта. …В город "будет прорываться активная холодная фронтальная система, а за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру".