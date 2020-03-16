26 Сентября 2020
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

"Отлучены от соревнований". В Нефтеюганске родители хоккеистов попросили у губернатора ледовый дворец

Жители Нефтеюганска, дети которых занимаются хоккеем, написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой, в котором требуют построить ледовый дворец, передает корреспондент Накануне.RU.

В письме родители сообщают, что добиваются возведения дворца уже довольно долго: прошли всевозможные инстанции, в том числе, обращались к президенту РФ Владимиру Путину. В 2017 г. в городе вместо дворца был построен каток.

Однако этот объект не соответствует нормативным требованиям для проведения домашних окружных игр и всероссийских соревнований - такое устное заключение сделал вице-президент региональной Федерации хоккея Юрий Варенюк.

В качестве площадки под строительство ледового дворца родители предлагают площадку по адресу 9а микрорайон. Также они требуют восстановить существующий ледовый каток, расположенный в 15 микрорайоне.

"Оба этих объекта крайне необходимы и будут задействованы на 100%. Во многих городах Югры существуют ледовые дворцы, которые соответствуют ГОСТу, для проведения домашних окружных игр и всероссийских соревнований, но несмотря на это, им выделены денежные средства на строительство новых ледовых дворцов, а Нефтеюганск в этот список городов не был включен. Даже в Покачи с населением около 20 000 человек имеется хороший Ледовый дворец. Вопрос - чем наши дети так провинились перед властями?" - спрашивают родители.

Авторы обращения отмечают, что их детям 2006 года рождения не с кем играть, так как дети этого возраста из других городов играют во всероссийских соревнованиях.

"В этом году у команды не было ни окружных соревнований, ни "золотой шайбы" именно по этой причине. Было принято решение заявить нашу команду на всероссийские соревнования, вследствие чего столкнулись с массой препятствий, а именно: не соответствие нормативам ледового корта, а также отсутствие у города и спортивной школы 5 млн руб., необходимых команде на год. Так как восстановление корта займет время, а команду необходимо заявить в мае 2020 года, было принято решение проводить домашние игры на ледовых аренах других городов", - говорится в письме.

Накануне.RU направило запрос в правительство Югры с просьбой прокомментировать ситуацию.

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"Отлучены от соревнований". В Нефтеюганске родители хоккеистов попросили у губернатора ледовый дворец

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Теги: хоккей, Ледовый дворец, открытое письмо, Наталья Комарова



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