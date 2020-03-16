Кабмин попросил ритейлеров оценить запасы продуктов

Минпромторг запросил у Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей данные о том, на сколько дней у магазинов хватит запасов социально значимых товаров и как быстро они смогут нарастить поставки этих товаров в случае непредвиденных обстоятельств

Данные должны быть предоставлены к сегодняшнему дню. Минпромторг запросил данные о сырокопченых колбасах, рыбных и мясных консервах, говядине, свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, молоке, яйцах, сахаре, соли, рисе, пшене, гречке, картофеле, капусте, моркови, заменителях грудного молока и других продовольственных товарах.

При этом в Минпромторге ссылаются на поручение зампреда правительства Татьяны Голиковой, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.

Это происходит на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также ослабления курса рубля. Как говорят представители ретейлеров, на складах товара достаточно, а дефицита не предвидится.

На днях в соцсетях стали появляться фотографии из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. В этих условиях ретейлеры принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами.

В целом всплеск спроса пока не является ажиотажным, заявляют в торговых сетях.

Напомним, за сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один - в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших.

Сообщается, что последние две недели заболевшие посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.