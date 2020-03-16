26 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:

Ольга Куриленко заболела коронавирусом

40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки агента 007 в фильме "Квант милосердия", заболела коронавирусом.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею", - написала знаменитость в Instagram.

По ее словам, среди симптомов - температура и слабость. Куриленко призвала своих поклонников соблюдать осторожность.

Напомним, несколько дней назад 63-летний голливудский актер Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Код Да Винчи") заразился коронавирусом COVID-19. Вирус также обнаружен у его жены (63), певицы Риты Уилсон.

Пара находится в Австралии: здесь Хэнкс собирался снимать фильм о жизни Элвиса Пресли.

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Ольга Куриленко заболела коронавирусом

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Теги: Ольга Куриленко, коронавирус



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Ранее 23.03.2020 13:42 Мск Ольга Куриленко рассказала, как переболела коронавирусом: "Я просто лежала пластом и надеялась, что все пройдет"

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