Ольга Куриленко заболела коронавирусом

40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки агента 007 в фильме "Квант милосердия", заболела коронавирусом.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею", - написала знаменитость в Instagram.

По ее словам, среди симптомов - температура и слабость. Куриленко призвала своих поклонников соблюдать осторожность.

Напомним, несколько дней назад 63-летний голливудский актер Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Код Да Винчи") заразился коронавирусом COVID-19. Вирус также обнаружен у его жены (63), певицы Риты Уилсон.

Пара находится в Австралии: здесь Хэнкс собирался снимать фильм о жизни Элвиса Пресли.