26 Сентября 2020
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Политика В России
(2005) | Фото: www.antitax.ru

Конституционный суд РФ начал проверку поправок в Конституцию

Конституционный суд России начал экстренное заседание для проверки поправок в Конституцию.

Оно проходит в закрытом режиме: в деле нет сторон-участниц, которым нужно обеспечить гласность и состязательность. Заключение КС будет вынесено в установленный семидневный срок, после чего его направят главе государства.

КС уже работал в похожем режиме, когда рассматривал в 2014 году запрос президента о проверке конституционности договора о присоединении Крыма, пишут "Ведомости".

Напомним, 14 марта Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.

Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам Правительства и государственным чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед его гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий и устанавливают статус русского языка.

До этого Совет Федерации утвердил результаты голосования регионов по поправкам в Конституцию России. Решение было вынесено на внеочередном заседании и принято соответствующее постановление.

Ранее все региональные парламенты страны высказались по поводу законопроекта, и ни один не отклонил его.

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Конституционный суд РФ начал проверку поправок в Конституцию

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Теги: Конституционный суд, Конституция



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