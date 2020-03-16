"Яндекс" запустил карту с отображением коронавируса во всем мире

Российская компания "Яндекс" запустила онлайн-карту, которая в режиме реального времени отображает распространение коронавируса по всему миру.

Сервис использует данные Роспотребнадзора. Его особенность - отображение новых случаев заражения и их количество по российским регионам, сообщает "РЕН ТВ".

Тем временем, за сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один - в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших.

Сообщается, что последние две недели заболевшие посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.