Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.

Это происходит на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также падения рубля. Как говорят представители ретейлеров, на складах товара достаточно, а дефицита не предвидится.

На днях в интернете стали появляться снимки из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. В этих условиях ретейлеры принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами.

Как отмечают в торговых сетях, в целом всплеск спроса пока не является ажиотажным, сообщает ТАСС.

Тем временем, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы госсовета по противодействию коронавирусу. Возглавит группу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Образовать рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV", - говорится в тексте документа.

Всего в рабочую группу входят 19 человек, помимо Собянина в нем первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и другие чиновники.

Активное участие в работе группы следует принять также главам регионов, где опасное заболевание было выявлено.

Напомним, за сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один - в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших. Сообщается, что последние две недели заболевшие посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.