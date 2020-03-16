Терешкова похвасталась, как ее благодарят за "сохранение Путина"

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что ежедневно получает много писем, в которых ее благодарят за предложенную поправку к Конституции, которая позволяет главе государства Владимиру Путину участвовать в президентских выборах.

"Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: "спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича", — сказала народная избранница.

По словам Терешковой, жители страны помнят о том, "в каком виде и в каком состоянии он [Путин] принял нашу страну, он буквально собирал по частицам", пишут "Известия".

Напомним, Терешкова, выступая на втором чтении поправок в Конституцию в Госдуме, предложила обнулить количество президентских сроков для Путина.

По ее мнению, нужно заложить для действующего президента возможность вновь избираться на этот пост в соответствии с обновленной Конституцией.

После этого жители уральского Артемовского, выступившие с предложением "обнулить" название улицы Валентины Терешковой в их городе, приступили к сбору подписей.

Терешкова считает, что россияне, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.