26 Сентября 2020
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Общество В России
Хитроу Аэрофлот (2019) | Фото:Википедия

"Аэрофлот" приостановит полеты еще в 16 европейских городов

Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 марта и до конца апреля приостанавливает полеты еще в 16 городов.

Как сообщили Накануне.RU в компании, будут приостановлены рейсы в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, Ташкент, Бухару и Самарканд.

"Аэрофлот" продолжит летать в Брюссель, Будапешт, Софию, Лондон, Берлин, Афины, Дублин, Мадрид, Рим, Ригу, Амстердам, Лиссабон, Бухарест, Белград, Любляну, Хельсинки, Загреб, Тиват, Женеву, Стокгольм, Париж, Ларнаку.

Напомним, Ассоциация российских туроператоров готовит письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать туристическую отрасль. Об этом Накануне.RU сообщил исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Вопрос обсуждался в пятницу на совещании в Москве.

Ранее Ассоциация российских туроператоров опубликовала открытое письмо к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложениями по защите отрасли от рисков, вызванных коронавирусом.

Из-за вспышки нового вируса ряд стран были названы небезопасными для посещения, что подразумевает возврат туров с выплатой полной суммы, уплаченной туристом.

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"Аэрофлот" приостановит полеты еще в 16 европейских городов

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Теги: Аэрофлот, рейсы, коронавирус



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