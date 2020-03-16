"Дышит эта зона". На Южном Урале продолжается сейсмическая активность

Афтершоки, последовавшие после землетрясения в Катав-Ивановском районе в сентябре 2018-го, продолжаются уже полтора года. Последний толчок был зафиксирован в нынешнем феврале. Мы поговорили с заведующим лабораторией геодинамики Института геофизики УрО РАН, кандидатом геолого-минералогических наук Анатолием Юрковым о том, почему на Урале продолжается сейсмическая активность и можно ли прогнозировать новые толчки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Слабая активность продолжается. Буквально недавно было событие с магнитудой 1,9. Очень близко к Катав-Ивановску, оно почувствовалось жителями. Периодичность пока установить сложно. Иногда целый месяц толчков нет, иногда бывает в течение недели два-три толчка, но они очень слабые. Они часто даже не ощущаются жителями Катав-Ивановска. В основном все толчки идут в этой эпицентральной зоне, где произошло основное событие 5 сентября 2018 года. Дышит эта зона", - говорит Анатолий Юрков.

5 сентября 2018 года в 03.58 в 1,5 км от поселка Орловка в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км произошел толчок магнитудой от 5,4 до 5,8. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в некоторых домах в Катав-Ивановске появились трещины в стенах, посыпалась штукатурка, падала посуда, было повреждено здание больницы. Подземные толчки почувствовали не только жители Катав-Ивановска, но и в других районах Южного Урала, Свердловской области и Башкирии.

Это самое мощное событие для Урала за всю историю инструментальных наблюдений, но не единственное. Слабая сейсмичность, по словам Анатолия Юркова, на Урале и в Северном Казахстане всегда присутствует, но за три года здесь произошло два достаточно мощных землетрясения – в Катав-Ивановском районе в 2018 году и в районе села Битимка Свердловской области в 2015 году.

"Это событие произошло почти через 100 лет после землетрясения 1914 года в районе поселка Билимбай. Без афтершоков, был основной толчок и все. Район был слабо населенный, но в районе Аракаевской скважины сохранилось оборудование и работали сторожа. Они говорили, что первый раз видели, как танцуют бульдозеры, их настолько подбрасывало. Это было практически в эпицентре толчка", - рассказывает он.

В Свердловской области непрерывно работает станция в Коуровке, которая зафиксировала землетрясение в 2015 году.

"Событие никак не проявилось в подготовке, но зато отметилось очень хорошо постфактум, то есть произошло событие, и через двое суток оно отразилось мощной радоновой аномалией. Не так, как обычно, на основании этого мы сделали вывод, что событие 2015 года, вполне возможно, имеет какую-то другую природу. Оно повело себя в радоновых полях не совсем традиционно, не как в Средней Азии или на Дальнем Востоке", - говорит он.

Землетрясение в Катав-Ивановске и его подготовку ученым не удалось зафиксировать – не было установлено оборудование в этом районе. Его поставили только 5 октября, через месяц после основного толчка. Пермский горный институт установил три передвижных сейсмических станции, а институт геофизики – по две радоновых и температурных точки наблюдения. Часть аппаратуры пришлось снять с Курильских островов.

"Определенные закономерности прослеживаются, но фактически основные афтершоки прошли уже до того, как мы поставили станции. Как любая аппаратура, радоновые станции обладают не безграничной чувствительностью, то есть она фиксирует 30-50 км, а событие происходит иногда за пределами чувствительности. Было бы больше станций, тогда, конечно, мы могли бы охватить эту зону полностью и уже получать информацию при подготовке событий с любой магнитудой. Кое-какие закономерности мы получили и по температурным измерениям, и по радоновым, но еще маленькая статистика, пока самое главное нам ее набирать. Активизация на западном склоне не затихла, с моей точки зрения, потому что слабая сейсмичность продолжается. События с магнитудой от 1,5 до 2,5 продолжаются, как-то был толчок даже с магнитудой 3. Эта зона не затухает. Нельзя сказать, что идет подготовка, но по крайней мере зона еще активная", – отметил он.

На Курильских островах уже почти 14 лет работают станции, накоплен огромный опыт. Поэтому ученые уже знают закономерности поведения перед сейсмическими землетрясениями, как себя "ведут" температура, радон. Для Урала нужно сначала набрать статистику, чтобы иметь методику для прогнозирования будущих возможных толчков.

"У нас нет статистики и наблюдений за сейсмическими событиями на Урале. В 1914 году только зафиксировали толчок. В 2015 году произошло Битимское событие, оно было зафиксировано нашими сейсмическими и радоновыми станциями, которые показали, что отражение подготовки к сейсмическому событию в изменениях радонового поля, отличается от того, что мы имеем для Курил. Для Урала мы пока не можем установить закономерности подготовки сейсмических событий в радоновом и температурных полях. Нет статистики, а для того, чтобы она была, нам нужна нормально работающая аппаратура. В Катав-Ивановском районе мы получали данные с температурных станций, когда сами приезжали, потому что снять невозможно было, их нужно было поднимать наверх. Это могли делать только мы. С радоновой станции мы получали данные, но там проблема с бесперебойным питанием, то есть электричество отключилось, станция не работает, пока тот человек, который снимает данные, не придет и не включит ее снова", – рассказывает Юрков.

Сейчас в районе катав-ивановского землетрясения продолжают работать две радоновые станции и одна температурная. Еще одну температурную станцию пришлось снять для проведения регламентных работ, после окончания которых ее снова установят. Вот только место придется искать другое – старая скважина теперь не подходит.

"Скважина была глубиной 100 метров, но эти подвижки, которые были, они, похоже, так и продолжались, снизу продавливалась грязь, и глубина скважины стала 60 метров. Сейчас она "остановилась", и глубина 60 метров так и стоит. Это говорит о том, что недра там по-прежнему дышат и мониторинг там необходим", - подчеркнул он.

Из резервов института были дополнительно установлены в Катав-Ивановском районе сейсмическая станция и станция ГЛОНАСС, которая фиксирует движения земной коры. Кроме того, специалистам удалось договориться с администрацией Усть-Катавского района об установке станций. Выбор неслучайный, шесть лет назад в одной из частных скважин вдруг пошла горячая вода температурой от 60 до 70 градусов, такая вода находится на глубине порядка 5-9 км.

"Ясно, что с той глубины ее выдавливало, она вышла наружу, но потихоньку эта аномалия затихла. Это говорит о том, что наблюдается зона сжатия на всем Западно-Уральском склоне. Администрация района готова предоставить скважины, готова выделить место для установки радоновых станций, но ставить нам нечего. Денег у нас на приобретение их нет. У нас институт третьей категории и не имеет практически никакого финансирования, только заработная плата", - рассказывает Юрков.

По словам Анатолия Юркова, в районе Катав-Ивановского землетрясения существовала магнитная аномалия, которая в настоящий момент исчезла. "Объяснение этому, возможно, лежит в тех температурных аномалиях, когда была поднята вода с глубины 5-9 км. Поскольку вода горячая поднималась, породы, которые вызывали магнитную аномалию, перешли точку Кюри, то есть магнитная аномалия пропала, но это как гипотеза", - отметил он.

Почему зона Западного Урала активизировалась спустя 100 лет, ученые не знают, но есть предположения.

"С моей точки зрения, причина – это продолжающееся движение евразийского континента со скоростью 28 мм в год. Как показали GPS-измерения, разные блоки даже на Урале движутся с разной скоростью, некоторые 28 мм, некоторые 24-26 мм. Понятно, что на контакте блоков, движущихся с разными скоростями, возникают эти напряжения, которые приводят к землетрясениям. Но движения эти очень медленные, в отличие от той же Тихоокеанской плиты или Средней Азии. У нас напряжение накапливается очень медленно, но оно все равно накапливается. Очевидно, после 1914 года мы подошли к такому уровню, что напряжения в разных частях нашей уральской системы накопились где-то больше, где-то меньше, где-то достигли критический точки", - считает он.

Сколько будут продолжаться толчки на Южном Урале, сказать сложно. Были случаи, когда слабые афтершоки продолжались до двух лет. Событие 2018 года показало, что землетрясения на Урале могут представлять большую угрозу для населения, поэтому необходимо организовать постоянный мониторинг за сейсмической активностью. В настоящий момент институту не хватает современной аппаратуры для мониторинговых наблюдений. В перспективе, при заинтересованности и поддержке властей, они готовы организовать передачу данных в режиме онлайн.

После землетрясения в 2018 году власти региона были заинтересованы в организации мониторинга. В октябре того же года в правительстве Челябинской области прошло совещание, посвященное изучению сейсмической активности в Катав-Ивановском районе. Ученые подготовили свои предложения для проведения и организации мониторинга. Власти пообещали поддержку – регион готовился принять в 2020 году саммиты ШОС и БРИКС.

"Мы предлагали организовать сейсмический, радоновый и температурный мониторинг. То, что может как-то прогнозировать будущие сейсмические события. Эти предложения ушли наверх в Москву на стол помощника президента, который курировал саммит ШОС. Помощник президента отписал на правительство Медведева, конкретно первому вице-премьеру Мутко", - рассказывает Юрков.

Затем предложения направили в Российскую академию наук, которая в свою очередь опять обратилась в Уральское отделение, чтобы они дали предложения.

"Мы опять собрали эти предложения и продублировали в Москву. Это было в августе 2019 года. И вот прошло больше полугода и ответа никакого на наши предложения нет. А предложения заключались в том, что для проведения работ у нас нет аппаратуры, а самое главное, нет денег. Это не такие большие деньги, несколько миллионов рублей", - говорит он.

По словам Анатолия Юркова, зона Западного Урала активизировалась и ее надо контролировать.

"Какие-то движения в силу наших возможностей мы делаем, мы держим это все на контроле, но все это пока только на энтузиазме", – подчеркнул он.