Собянин возглавил рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение создании рабочей группы госсовета по противодействию коронавирусу. Возглавит группу мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Образовать рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV", - говорится в тексте документа.

Всего в рабочую группу входят 19 человек, помимо Собянина в нем первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и другие чиновники.

Активное участие в работе группы следует принять также главам регионов, где опасное заболевание было выявлено.

Напомним, за сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один - в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших.