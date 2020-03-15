В Бурятии к борьбе с коронавирусом подключились шаманы

В Бурятии шаманы провели обряд изгнания коронавируса из России, сообщает telegram-канал Mash.

Они проводят ритуалы и молятся, чтобы болезнь не распространилась дальше. По мнению главного шамана Бурятии Баира Цырендоржиева, любая болезнь несет какие-то кармические особенности и появляется тогда, когда материальное начало преобладает над духовным.

"Осталось очень мало времени. В районе трех-четырех месяцев эта болезнь должна успокоиться", - заявил Баир Цырендоржиев.

Он также посоветовал молиться всем людям - каждому своим богам.

Отметим, что в Бурятии пока коронавирусная инфекция не выявлена.