Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционный режим обучения в целях профилактики коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

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Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков. В нем говорится, что вузы обязаны обеспечить студентам освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Также следует предусмотреть для обучающихся возможность предоставления индивидуальных каникул в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану.

Руководителям научных и образовательных организаций необходимо взять под контроль проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Помимо этого, вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме и предусмотреть для обучающихся,

В ведомстве работает оперативный штаб по коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства с 18 марта появится список онлайн-курсов для свободного использования студентами при освоении ими образовательных программ.

Напомним, ранее аналогичная рекомендация была дана на уровне школ.