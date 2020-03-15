В Москве неизвестный открыл огонь из пневмата по слишком громким промоутерам

В Москве мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки по промоутерам Люблинского пассажа, сообщает telegram-канал Mash.

Три девушки через громкоговоритель зазывали покупателей в магазин одежды. По предварительным данным, стрелявшему надоел шум. Сперва он просил девушек прекратить рекламировать магазин, а затем - начал стрелять. Сообщается, что одной девушке стрелявший попал в ногу, другой - в капюшон.

В ситуации разбирается полиция. Личность стрелявшего выясняется.

Как сообщает Life Shot, со ссылкой на жителя одного из соседних домов, промоутеры надоели уже всем жильцам в окрестностях. Вызывали даже участкового, но он ничего не смог сделать.