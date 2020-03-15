26 Сентября 2020
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туризм, карта, чемодан (2016) | Фото: arks-org.ru

Ассоциация российских туроператоров попросит Путина о поддержке туристической отрасли

Ассоциация российских туроператоров готовит письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать туристическую отрасль. Об этом Накануне.RU сообщил исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Вопрос обсуждался в пятницу на совещании в Москве.

"В течение недели согласуем текст. Были представлены и мной предложения отдельные, которые необходимо внести от уральского отделения", - сообщил Мальцев. Предложения касаются мер поддержки туроператорским компаниям, и авиационной перевозки, обоснования вклад в экономику, в развитие городов, инфраструктуры.

Напомним, что ранее Ассоциация российских туроператоров опубликовала открытое письмо к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложениями по защите отрасли от рисков, вызванных коронавирусом.

Из-за вспышки нового вируса ряд стран были названы небезопасными для посещения, что подразумевает возврат туров с выплатой полной суммы, уплаченной туристом.

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Ассоциация российских туроператоров попросит Путина о поддержке туристической отрасли

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Теги: Коронавирус, туроператор, путешествие, отдых



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