Ассоциация российских туроператоров попросит Путина о поддержке туристической отрасли

Ассоциация российских туроператоров готовит письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать туристическую отрасль. Об этом Накануне.RU сообщил исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Вопрос обсуждался в пятницу на совещании в Москве.

"В течение недели согласуем текст. Были представлены и мной предложения отдельные, которые необходимо внести от уральского отделения", - сообщил Мальцев. Предложения касаются мер поддержки туроператорским компаниям, и авиационной перевозки, обоснования вклад в экономику, в развитие городов, инфраструктуры.

Напомним, что ранее Ассоциация российских туроператоров опубликовала открытое письмо к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложениями по защите отрасли от рисков, вызванных коронавирусом.

Из-за вспышки нового вируса ряд стран были названы небезопасными для посещения, что подразумевает возврат туров с выплатой полной суммы, уплаченной туристом.