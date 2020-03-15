Число подписей за переименование улицы Терешковой на Урале продолжает стремительно расти

Опубликованная на днях в Сети петиция за переименование улицы Валентины Терешковой в городе Артемовский на Среднем Урале продолжает набирать популярность, передает корреспондент Накануне.RU.

За выходные число подписей уже перевалило за 6,2 тыс. В пятницу число подписей составляло более 2,5 тыс. Следующая цель: 7,5 тыс. подписей.

Петиция, напомним, появилась после недавних заявлений экс-космонавта, а ныне депутата Терешковой, которая высказалась об обнулении президентских сроков для Владимира Путина.

Авторы требуют переименовать улицу Терешковой, расположенную в городе Артемовский. В комментариях к петиции призывают вообще убрать Валентину Терешкову из политики или "отправить ее в космос в один конец".

Параллельно с этим в Артемовском активно идет сбор подписей за переименование среди жителей, которые затем направят властям.

Сама Валентина Терешкова, напомним, заявила, что критикующие ее поправку не любят страну.