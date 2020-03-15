В городах России прошли экологические митинги и пикеты

Российские города сегодня присоединились к масштабной экологической акции: Единый день экологического протеста. Участниками Всероссийской акции стали более 70 городов, в том числе города Свердловской и Челябинской областей передает корреспондент Накануне.RU.

В Свердловской области пикеты прошли в девяти различных городах и поселках. Жители этих городов выступили против нарушений при строительстве полигонов и мусоросортировочных комплексов. Недовольство граждан вызывают попытки застройки мест их жительства или экологически чистых районов без согласования с местными жителями.

Протесты прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Сысерти, Верхней Пышме, Березовском, Арамиле, Большом Седельниково, Большом Истоке.

В Челябинске экологический митинг с 13.00 до 15.00 прошел в сквере у гостиницы "Виктория".

"Прошло все хорошо, спокойно, без всяких эксцессов. Человек 50-60 было. От администрации никто не пришел", - прокомментировал мероприятие лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец.