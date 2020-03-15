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Политика В бывшем СССР Украина
Верховная рада, Киев, националисты (2014) | Фото: pravda.ru

Депутаты Рады запротестовали против создания Консультативного совета с Донбассом

60 депутатов Рады от фракции "Слуга народа" выступили против создания Консультативного совета с Донбассом, решение о котором было принято на заседании Контактной группы в Минске 11 марта. Инициатива подверглась резкой критике и обвинениям в госизмене.
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Напомним, в Минске Украина подписала протокол о том, что на следующем заседании 25 марта должно быть подписано решение об учреждении Консультативного совета, в который войдут по 10 представителей от Украины и республик Донбасса, а также по одному от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Причем определяющими будут только голоса сторон конфликта. Совет будет искать политический путь урегулирования конфликта на основе Минских соглашений. В Донбассе это расценили как шаг к началу диалога со стороны Киева.

Строго говоря, диалог между Киевом и Донбассом идет в Минске еще с сентября 2014 года. Но новое оформление этого факта вызвало резкое неприятие рядом украинских политических сил.

60 "слуг народа" подписали заявление к президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости этого шага, как "противоречащего законодательству и национальным интересам". Также депутаты требуют регулярных отчетов о ходе переговоров в Минске.

Несколько депутатов из той же фракции, которые позиционируют себя как "переселенцев из Восточной Украины", ответили своим однопартийцам, раскритиковав их позицию. По их словам, рано или поздно в Донбассе должны пройти местные выборы, и надо обсудить критерии отбора кандидатов.

"И получается, что даже выбрать 10 представителей из выходцев из Луганска и Донецка - это "зрада"?" – говорится в обращении.

Бывший главный "декоммунизатор" Владимир Вятрович даже написал заявление в СБУ о госизмене главы офиса президента Андрея Ермака, при участии которого были достигнуты соответствующие договоренности.

Сам Ермак назвал Консультативный совет лишь "платформой для общения", но признал, что одной из его задач является согласование с ДНР и ЛНР вопросов, связанных с Минскими соглашениями, в том числе конституционной реформы в части децентрализации. Правда, по его словам, совет по существу ничего не решает. При этом главный вопрос в том, действительно ли в Киеве готовы пойти на диалог с Донбассом или уже испугались протестов и обвинений в "зраде". Ответ на него частично может быть получен 25 марта - подпишут-таки решение о создании Консультативного совета или нет.

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Депутаты Рады запротестовали против создания Консультативного совета с Донбассом

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР



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