26 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

За сутки в России было выявлено четыре новых случая коронавируса

За сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один - в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что последние две недели заболевшие посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

По словам руководителя Роспотребнадзора Тюменской области Галины Шарухо, тюменец, у которого был выявлен коронавирус, отдыхал в Швейцарии. На работу из отпуска не выходил, проживает в частном доме. Под наблюдение также взяты члены его семьи, у которых пробы на коронавирус показали отрицательный результат. Устанавливаются контактные лица.

Заболевший лечится в областной инфекционной больнице, он находится в изолированном боксе.

Отметим, что Тюмень стала первым в России регионом, где был выявлен коронавирус. Первой заболевшей стала студентка из Китая.

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За сутки в России было выявлено четыре новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, заболевание, вирус, пневмония, 2019-nCoV



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