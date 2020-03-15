В Москве найден мертвым предположительно снайпер ФСО из президентской охраны

В Москве предположительно найдено тело снайпера ФСО из президентской охраны.

По данным telegram-канала Baza, тело 24-летнего мужчины нашел его знакомый, который забил тревогу из-за того, что снайпер несколько дней не выходил на связь. Квартира была заперта изнутри, потому ему пришлось залезть во внутрь через кухонное окно. Тело с огнестрельным ранением было найдено на кухне.

По предварительным данным, рядом с телом лежал пистолет. Выстрел мог быть сделан из него.