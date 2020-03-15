Руководство больницы в Коммунарке заявило, что медработник упал с крыши соседнего здания

Руководство медицинского комплекса №40 в Коммунарке не подтверждает информацию о том, что с крыши их здания упал медработник, сообщает "Интерфакс".

По информации издания, падение произошло с крыши соседнего здания, которое находится через дорогу. Учреждению оно не принадлежит.

Напомним, ранее появилась информация, что мужчина вышел на крышу покурить, поскользнулся и рухнул вниз. Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Больница работает в штатном режиме.

Отметим, что в больницу в Коммунарке свозят пациентов, у которых подозревают коронавирус. На сегодняшний день из больницы выписаны 52 человека, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Всего в этой больнице в этой больнице находятся 312 пациентов. Из них у 17 был выявлен коронавирус.