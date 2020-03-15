У пассажиров поезда Москва – Новый Уренгой результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными

Результаты обследования вахтовиков на коронавирус, прибывших в регион поездом Москва - Новый Уренгой, оказались отрицательными. Об этом сообщила глава ямальского Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что сами люди здоровы и чувствуют себя хорошо.

"Накануне были госпитализированы три человека, 33 находились под наблюдением. У всех были взяты необходимые анализы. Сейчас трое человек остаются в боксе Новоуренгойской городской больницы, те, которые непосредственно общались с пациенткой с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Остальные пассажиры изолированы по месту проживания", - сообщила Нечепуренко.

Анализы у них возьмут повторно на 10 и на 12 день.

Под наблюдение 18 пассажиров поезда были взяты вчера, по прибытии в пункт назначения. Причиной таких мер стало то, что вместе с вахтовиками ехала жительница Кирова, которая вернулась из Германии с признаками ОРВИ. По данным регионального департамента здравоохранения, тест-система показала наличие коронавируса.