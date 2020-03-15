26 Сентября 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Медработник упал с крыши московской больницы для коронавирусных больных

Медработник упал с крыши инфекционной больницы в Коммунарке, сообщает Mash.

По данным telegram-канала, мужчина вышел на крышу покурить, поскользнулся и рухнул вниз. Сейчас он госпитализирован в другую больницу.

Отметим, что в больницу в Коммунарке свозят пациентов, у которых подозревают коронавирус. На сегодняшний день из больницы выписаны 52 человека, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Всего в этой больнице в этой больнице находятся 312 пациентов. Из них у 17 был выявлен коронавирус.

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Медработник упал с крыши московской больницы для коронавирусных больных

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Теги: крыша, медработник, коронавирус, Коммунарка



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Развитие сюжета:

Ранее 15.03.2020 14:50 Мск Руководство больницы в Коммунарке заявило, что медработник упал с крыши соседнего здания

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