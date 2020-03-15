В Свердловской области три человека погибли в ДТП: автомобилист пошел на обгон, не учтя погодных условий

Первоуральская Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с тремя погибшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла на автодороге Пермь-Екатеринбург.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Киа Рио" 1975 года рождения пошел на обгон, не учел дорожные и метеорологические условия - сегодня в регионе обильный снегопад. Автомобиль занесло, он вылетел на встречку, столкнулся с грузовиком "Исудзу", который после удара налетел на "Ладу Ларгус", автомобиль "Киа Рио" врезался в автобус "Нефаз" и бордюрное ограждение.

В результате ДТП погибли водитель "Киа Рио" и два его пассажира. В автомобиле "Лада Ларгус" 13-летний подросток получил открытый перелом обеих костей голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В автобусе пострадавших нет.

Движение в районе 310 километра на автодороге Пермь-Екатеринбург организовано в одну сторону. Последствия аварии ликвидируются, спасатели извлекают из поврежденных транспортных средств пассажиров, устанавливаются личности погибших.