В Свердловской области три человека погибли в ДТП: автомобилист пошел на обгон, не учтя погодных условий

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
ДТП, Киа Рио, Лада Ларгус, автобус Нефаз (2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В Свердловской области три человека погибли в ДТП: автомобилист пошел на обгон, не учтя погодных условий

Первоуральская Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с тремя погибшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла на автодороге Пермь-Екатеринбург.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Киа Рио" 1975 года рождения пошел на обгон, не учел дорожные и метеорологические условия - сегодня в регионе обильный снегопад. Автомобиль занесло, он вылетел на встречку, столкнулся с грузовиком "Исудзу", который после удара налетел на "Ладу Ларгус", автомобиль "Киа Рио" врезался в автобус "Нефаз" и бордюрное ограждение.

ДТП, Киа Рио, Лада Ларгус, автобус Нефаз(2020)|Фото: 66.mchs.gov.ru

В результате ДТП погибли водитель "Киа Рио" и два его пассажира. В автомобиле "Лада Ларгус" 13-летний подросток получил открытый перелом обеих костей голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В автобусе пострадавших нет.

Движение в районе 310 километра на автодороге Пермь-Екатеринбург организовано в одну сторону. Последствия аварии ликвидируются, спасатели извлекают из поврежденных транспортных средств пассажиров, устанавливаются личности погибших.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области три человека погибли в ДТП: автомобилист пошел на обгон, не учтя погодных условий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, Киа Рио, Лада Ларгус, автобус Нефаз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети