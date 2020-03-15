26 Сентября 2020
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крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

Украина закрыла пассажирское сообщение со всеми странами, вернулся даже Порошенко

СНБО Украины принял решение закрыть авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение со всеми странами из-за коронавируса. Решение было принято вчера и вступает в силу с 17 марта. Запрет продлится две недели с возможностью продления срока.
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Для украинских граждан, путешествующих на личном транспорте, границы пока не закрывают. Однако тех, кто находится в других странах и собирается возвращаться, СНБО призывает сделать это немедленно, пока есть возможность вернуться.

Любопытно, что срочно вернуться на Украину из Испании решил бывший президент Петр Порошенко, который уехал из страны накануне допроса, на котором ему, по сообщениям СМИ, могли вручить подозрение. Он прилетел в Киев сегодня ночью, видимо, решив, что в Испании, где уже почти 200 человек умерли от коронавируса, находиться еще опаснее. "Страна" пишет, что заказ чартерного рейса обошелся ему в 28 тыс. евро.

Иностранцам минимум на две недели въезд на Украину запрещен. Исключение составляют лица, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, а также иностранные дипломаты по решению МИД.

Как сообщало Накануне.RU, после решения Украины Россия отменила железнодорожное сообщение с Украиной, а также Молдавией, Германией, Францией.

Напомним, с 12 марта на Украине был объявлен общенациональный карантин. Также ужесточено пересечение границы. У всех въезжающих проверяют температуру, а жителей ДНР и ЛНР с какими-либо симптомами ОРВИ, не будут пускать в страну, если у них нет украинской прописки. Своих граждан с симптомами будут отправлять на двухнедельный карантин. В свою очередь, Донбасс ввел зеркальные меры.

Официально от коронавируса на Украине умерла одна пожилая женщина - в Житомирской области.

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Украина закрыла пассажирское сообщение со всеми странами, вернулся даже Порошенко

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Теги: Украина, коронавирус



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