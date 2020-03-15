В Югре обследуют соседей пассажира поезда, у которого был выявлен коронавирус

В Югре обследуют пассажиров, которые ехали в одном вагоне с человеком, больным коронавирусом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным управления, у пассажира по выходу из поезда и после обращения за медпомощью обнаружен коронавирус. Номер поезда, направление и город, где сошел пассажир, при этом не сообщаются.

В настоящее время все пассажиры, которые ехали вместе с ним и вышедшие на станциях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, взяты на учет эпидемиологами и под медицинское наблюдение.

При этом Роспотребнадзор уточняет, что "в Югре лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции нет".

Напомним, как сообщалось ранее, в Югре проверяли на коронавирус норвежского спортсмена, участвующего в соревнованиях, однако тревога оказалась ложной.