26 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: t.me/notgood009

В Югре обследуют соседей пассажира поезда, у которого был выявлен коронавирус

В Югре обследуют пассажиров, которые ехали в одном вагоне с человеком, больным коронавирусом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным управления, у пассажира по выходу из поезда и после обращения за медпомощью обнаружен коронавирус. Номер поезда, направление и город, где сошел пассажир, при этом не сообщаются.

В настоящее время все пассажиры, которые ехали вместе с ним и вышедшие на станциях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, взяты на учет эпидемиологами и под медицинское наблюдение.

При этом Роспотребнадзор уточняет, что "в Югре лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции нет".

Напомним, как сообщалось ранее, в Югре проверяли на коронавирус норвежского спортсмена, участвующего в соревнованиях, однако тревога оказалась ложной.

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В Югре обследуют соседей пассажира поезда, у которого был выявлен коронавирус

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Теги: коронавирус, поезд



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Ранее 17.03.2020 04:04 Мск Губернатор Югры возглавила оперативный штаб по коронавирусу

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