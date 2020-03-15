В Прикамье школы переходят на режим свободного посещения

С завтрашнего дня школы Пермского края переходят на режим свободного посещения. Об этом в своем Instagram сообщила министр образования Раиса Кассина, передает корреспондент Накануне.RU.

Со следующей недели каждый родитель может сам решить - перевести ребенка на дистанционную форму обучения или продолжить обучение в школе.

"Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе. Есть все необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах", - сообщила министр.

Также Раиса Кассина сказала, что в понедельник будет принято решение по техникумам и колледжам. Все образовательные учреждения должны проводить дезинфекцию помещений и контролировать графиуи уборки и проветривания помещений.

Напомним, в минувшую пятницу у пермяка, который вернулся из Франции 10 марта был выявлен коронавирус. Мужчина находится в изолированной боксированной палате. У всех жителей региона, контактировавших с заболевшим, были отобраны пробы, результаты исследования готовы, и они отрицательные.

Власти утверждают, что держат ситуацию под контролем. С сегодняшнего дня в регионе введен режим повышенной готовности.