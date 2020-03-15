Дрессировщица Марица Запашная в Магнитогорске заявила, что Росгосцирк намерен снять с довольствия животных

Дрессировщица Марица Запашная во время выступления в магнитогорском цирке обвинила руководство "Росгосцирка" в развале привычного и любимого поколениями россиян цирка.

Видеозапись выступления опубликовал Верстов.Инфо в своем Youtube-канале. Марица Запашная обратилась к министру культуры города Москвы Ольге Любимовой. Дрессировщица заявила, что руководитель "Росгосцирка" Владимир Шемякин не понимает и ненавидит цирк.

Она сообщила, что ей пришло письмо о прекращении кормления с 1 апреля 10 голов кавказских овчарок, кторые много лет выступали в цирке.

"Этот человек, видимо, совсем неадекватный. Человек расформировывает номера, выгоняет животных на улицу. Шесть тысяч километров этой зимой были отправлены экзотические животные из Сибири в город Владивосток, с угрозой, если вы не поедете, будете расформированы. Я думаю, что этот беспредел надо заканчивать", - высказалась артистка.

Она сообщила, что сокращают артистов и отметила, что зарплата Шемякина составляет 800 тыс.

"Мы всем залом еще сегодня ему на зарплату не заработали. Штат чиновников от 250 до 600 тыс. 300 млн в год. Перед вами стоят артисты, заработная плата которых гарантированная от 14 до 17 тыс.", - заявила она.

Также Марица Запашная сообщила, что угрозу для зрителей и сотрудников несет Новосибирский цирк, в аварийном здании которого даже нет воды. По ее словам, в цирке может повториться ситуация кемеровского ТЦ "Зимняя вишня". Дрессировщица призвала московского министра провести проверку и навести порядок.

Магнитогорские зрители поддержали артистов аплодисментами.