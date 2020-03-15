РЖД отменили поезда на Берлин, Париж, Молдавию и Украину

РЖД отменила рейсы между Москвой и Берлином и между Москвой и Парижем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Рейсы были отменены в связи с уведомлением "ПКП Интерсити" о закрытии железнодорожного движения через Республику Польша с целью предотвращения распространения коронавируса. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно. Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты и получить назад деньги.

Так, сегодня не состоится рейс Москва - Берлин, который должен был выехать из Москвы 15 марта, из Берлина 16 марта. Также отменен рейс Москва – Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта.

С 17 марта отменяется курсирование поездов Москва – Кишинев, Москва – Киев, Москва – Одесса, Москва – Николаев, включая вагоны Херсон-Москва, Москва – Львов, включая прицепные вагоны Хмельницкий – Москва, Москва – Кривой Рог, включая вагоны Полтава – Москва, Днепр –Москва, Санкт-Петербург – Киев, включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург, Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), Санкт-Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д), Баку – Киев.

Ранее было временно приостановлено курсирование поезда Москва – Ницца, а также беспересадочных вагонов сообщением Москва – Прага – Москва.