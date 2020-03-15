26 Сентября 2020
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ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

После снижения курса рубля российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Российские банки после падения рубля поднимают ставки по ипотеке.

Как сообщают "Ведомости", "ЮниКредит Банк" поднял ставки по всем ипотечным кредитам на 1,5 п. п. до 10,4‒13,5% годовых с 13 марта. Также ставки повысили в "Транскапиталбанке" по всем программам, кроме "семейной ипотеки", на 1,5 п. п. до 9,99‒10,29%. Кроме того, в "Транскапиталбанке" выросла ставка до 15,49‒16,49% на кредит на любые цели под залог имеющегося жилья.

В ближайшее время повысить ставки также планируют в "Росбанке", "Райффайзенбанке", "Альфа-банке", "Абсолют Банке" и "ФК Открытие".

В банках "ВТБ", "МКБ", "Уралсиб", "Зенит", "СМП-банк" решение о повышении ипотечных ставок пока не принимали, однако не исключают возможных корректировок в зависимости от рыночной ситуации.

Промсвязьбанк и УБРиР пока не планируют пересмотр условий ипотеки.

Отказались комментировать возможные изменения в "Сбербанке" и в "Газпромбанке", а также в банке Дом.РФ .

Напомним, ослабление рубля произошло после срыва сделки ОПЕК и России по сокращению добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. 9 марта стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — с $45 до $31,02 за баррель.

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После снижения курса рубля российские банки начали повышать ставки по ипотеке

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Теги: рубль, банки, ипотека, ставка, ослабление курса рубля



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