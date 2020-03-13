Новый "Декамерон": PornHub предоставил итальянцам, сидящим на карантине, бесплатный доступ на месяц

Платформа PornHub объявила об акции для итальянцев, многие из которых сейчас вынуждены сидеть дома из-за бушующей эпидемии коронавируса COVID-19. Им открыли бесплатный доступ к премиум-контенту на месяц.

Также в заявлении сайта говорится: "Forza Italia, Мы любим вас! PornHub решил пожертвовать свой процентный доход с платформы ModelHub с марта, чтобы помочь Италии во время вспышки".

"Чтобы помочь вам в течение этих недель находиться дома, мы на месяц даем бесплатный доступ к PornHub Premium без необходимости использования кредитной карты", - отмечают владельцы сайта.

У PornHub 115 млн ежедневных посетителей и 42 млрд посетителей в год. Италия в 2019 году заняла седьмое место в топ-20 стран по количеству трафика на PornHub. По данным платформы, в среднем посетитель из Италии проводит на сайте около 10 минут. Первые три места по посещаемости занимают США, Япония и Великобритания.

На этой неделе Италия ввела чрезвычайное положение на всей территории страны, массовые мероприятия запрещены, закрыты все магазины, кроме продуктовых, отменены занятия в школах и вузах.

Италия стала второй в мире страной по количество заболевших коронавирусом после Китая. Всего заболело более 12 тыс. человек, умерли 827 человек.