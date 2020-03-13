23 Сентября 2020
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Дональд Трамп Иванка Трамп Джастин Трюдо (2017) | Фото:instagram.com/ivankatrump

Жена премьер-министра Канады заболела коронавирусной инфекцией

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар заразилась коронавирусом COVID-19. Ее тесты на вирус дали положительный результат.

В связи с заболеванием супруги Трюдо выпустил поздно вечером в четверг заявление. В нем он объявляет, что 14 дней будет находиться в изоляции. При этом премьер-министр сам не сдавал анализы на коронавирус, поскольку у него нет никаких симптомов. Врачи уверяют, что для тех, кто недавно общался с Трюдо, нет рисков заражения. У его жены взяли анализы после того, как проявились симптомы ОРВИ, пишет The Wall Street Journal.

Примечательно, что с Трюдо и его женой недавно контактировал и президент США Дональд Трамп. В отличие от семьи канадского премьера, глава Белого дома находится в группе риска – ему 73 года, а коронавирусом чаще всего заболевают пожилые люди, они же чаще всего умирают от осложнений, вызванных COVID-19.

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Жена премьер-министра Канады заболела коронавирусной инфекцией

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Теги: джастин трюдо, софи трюдо, коронавирус, covid-19, канада, дональд трамп



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