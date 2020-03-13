"Яблоко" предлагает вписать в Конституцию конкурентные выборы

Партия "Яблоко" подготовила свой окончательный пакет поправок к Конституции.

Оппозиционеры предлагают ввести в Основной закон новую главу, посвященную избирательному процессу и правам оппозиции. В ней, в частности, предложено зафиксировать выборность глав регионов и членов Совета Федерации, мэров и мировых судей.

Поправки будут предложены на рассмотрение региональным заксобраниям, в которых есть депутаты партии, и направлены главе государства, в Госдуму и Совфед, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, поправки в Конституцию уже точно проходят региональный фильтр: проголосовали две трети заксобраний регионов (62 из 85), и ни один из них не высказался против. Две трети или больше надо набрать законопроекту, чтобы иметь возможность вступить в силу (не сразу, после одобрения Конституционного суда и общероссийского голосования).

Ожидается, что уже 13 или 14 марта Совет Федерации соберется на внеочередное заседание, на котором окончательно утвердит поправки в Конституцию от имени регионов. Затем у Конституционного суда будет всего семь дней, чтобы провести экспертную оценку новых положений, включая неоднозначную поправку Терешковой, предусматривающую обнуление президентских сроков для Владимира Путина в связи со "сложными временами". Далее, предположительно 22 апреля, состоится общероссийское голосование, на котором для утверждения поправок более 50% респондентов должны высказаться за (нижнего порога явки нет). Стоит отметить, что голосование не является требованием Конституции или других законов, его придумал Путин и, по идее, оно не должно влиять на вступление поправок в силу.