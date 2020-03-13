Порошенко, вызванный на допрос, сбежал за границу

13 марта бывший президент Украины Петр Порошенко должен явиться на очередной допрос в Государственное бюро расследований.

Однако его адвокат заявил, что экс-глава государства покинул Украину и находится заграницей, в связи с чем не сможет прийти.

По какому делу был запланирован допрос - не известно. По некоторым данным, следователь собирался требовать ареста Порошенко, сообщают "Известия".

Бывший президент проходит свидетелем по 14 уголовным производствам и подозреваемым по двум делам.

В конце февраля Госбюро расследований (ГБР) будто бы было готово сообщить о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко, но генпрокурор дал команду его не трогать. Неслучайно Порошенко, пришедший до этого на новый допрос в ГБР, назвал увольнение Рябошапки "пророссийским реваншем".

Напомним, 6 марта Верховная рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки.