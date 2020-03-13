Мэрия Москвы не согласовала митинг против нового срока Путина

Московская мэрия отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию, которые обнуляют все президентские сроки президента России Владимира Путина.

Известно, что движение обжалует отказ в суде. Митинги планировалось провести 21 и 22 марта. В мэрии ответили, что акции не согласуют из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве, сообщает "Интерфакс".

Напомним, принятие поправки об обнулении президентских сроков в России может повысить явку на голосование по изменению Конституции, в том числе за счет протестно настроенных жителей страны.

Как сообщили два человека, близких к администрации президента, при этом за поправки все равно проголосует большинство. Поправка об обнулении увеличит явку, но уменьшит желание проголосовать "за", считает один из них.

В агитации же, по его словам, будет использоваться идеологема, что голосование за поправки – это референдум о доверии Путину.