Мэрия Москвы не согласовала митинг против нового срока Путина

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужская куртка в москве вот

Политика Центральный ФО Москва
Конституция РФ (2020) | Фото: Госдума РФ

Мэрия Москвы не согласовала митинг против нового срока Путина

Московская мэрия отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию, которые обнуляют все президентские сроки президента России Владимира Путина.

Известно, что движение обжалует отказ в суде. Митинги планировалось провести 21 и 22 марта. В мэрии ответили, что акции не согласуют из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве, сообщает "Интерфакс".

Напомним, принятие поправки об обнулении президентских сроков в России может повысить явку на голосование по изменению Конституции, в том числе за счет протестно настроенных жителей страны.

Как сообщили два человека, близких к администрации президента, при этом за поправки все равно проголосует большинство. Поправка об обнулении увеличит явку, но уменьшит желание проголосовать "за", считает один из них.

В агитации же, по его словам, будет использоваться идеологема, что голосование за поправки – это референдум о доверии Путину.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Мэрия Москвы не согласовала митинг против нового срока Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, Конституция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.03.2020 05:14 Мск СМИ: обнуление президентских сроков может увеличить явку на голосование по Конституции
Ранее 31.01.2020 05:35 Мск Россияне уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти - опрос

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети