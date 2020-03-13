СМИ: Евро-2020 перенесут

Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год, а также о приостановке национальных чемпионатов из-за распространения коронавируса.

Как сообщил источник издания L'Equipe, после встречи, о которой было объявлено ранее, УЕФА не только приостановит розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и перенесет запланированный на лето 2020 года чемпионат Европы, сообщает Lenta.ru.

Ранее в Национальной хоккейной лиге (NHL) было принято решение остановить Чемпионат из-за вспышки коронавируса в мире, пишет New York Post.

Кроме того, в США отложили сезон Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и чемпионат американской Высшей футбольной лиги (MLS).

Стоит отметить, что в Европе, США и России отменили многие спортивные состязания из-за коронавируса.