Назван срок окончания пандемии коронавируса

Эксперты из Китая заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню текущего года, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней.

По словам представителей системы здравоохранения Китая, пик заболеваемости в провинции Хубэй пройден. Для предотвращения распространения заболевания в других странах необходимо соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, а также предпринимать усилия на национальном уровне.

Эксперты отмечают, что заболеваемость коронавирусом также должна упасть с наступлением тепла, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что американские военные могли занести коронавирус в Ухань.

Такое заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства Китая Китая Чжао Лицзянь. "Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - сообщил дипломат.

Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, по словам которого, в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

Тем временем, в России выявили шесть новых случаев заболеваемости коронавирусом - инфекцию нашли у четверых москвичей, у одного жителя Калининграда и жителя Адыгеи, который сейчас находится в одной из больниц Краснодара.