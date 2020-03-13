23 Сентября 2020
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LADA Vesta Exclusive (2017) | Фото:auto.ironhorse.ru

Lada Vesta получила "эксклюзивные" сиденья

"АвтоВАЗ" изменил "люксовые" комплектации Lada Vesta.

Теперь модель теперь можно заказать с "эксклюзивными" сиденьями. Для обычных модификаций Vesta в кузове седан и универсал в качестве опции стали доступны комбинированные сиденья и задний диван из кожи и алькантары.

Разница между двумя отделками салона составляет 14 тыс. руб., сообщает "Российская газета".

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" отзывает более 12 тыс. автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время (VIN-коды экземпляров указаны на сайте ведомства).

"Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", - говорится в сообщении Росстандарта.

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Lada Vesta получила "эксклюзивные" сиденья

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Теги: Lada Vesta, АвтоВАЗ



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