23 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Политика За рубежом
Грипп в Китае (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли из США

Американские военные могли занести коронавирус в Ухань.

Такое заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства Китая Китая Чжао Лицзянь. "Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - сообщил дипломат.

Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, по словам которого, в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Дональд Трамп обратился к нации из Овального кабинета в среду вечером и сообщил, что с полуночи пятницы, 13 марта, в США будет запрещен въезд из всех стран Европы, кроме Великобритании (покинувшей ЕС). Запрет будет действовать ближайшие 30 дней с возможностью продления. Президент назвал это ответом на пандемию коронавируса COVID-19.

Трамп обвинил Евросоюз в том, что тот вовремя не ограничил сообщение с Китаем в первые дни вспышки инфекции. В проникновении коронавируса в США глава Белого дома винит европейцев.

Примечательно, что из США полеты в Европу не ограничиваются, также вернуться в Штаты из ЕС смогут граждане США, но им придется пройти карантин и тщательный досмотр. Из ЕС в США можно будет попасть через третьи страны, например, Россию, но при этом между выездом из Евросоюза и въездом США должно будет пройти не менее 14 дней.

Запрет не будет распространяться на товары из Европы.

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Власти Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли из США

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Теги: Китай, коронавирус



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