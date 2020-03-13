Little Big: подали заявку на "Евровидение" "по приколу"

Солист группы Little Big Илья Прусикин сообщил, что они не ожидали положительного ответа на их заявку на международный конкурс "Евровидение".

По словам музыканта, Little Big решили отправить заявку "по приколу". "Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля", — отметил Прусикин.

По его словам, песня, которая будет представлена на "Евровидении", писалась не для конкурса, а для предстоящего альбома группы, сообщает "Газета.ру".

Напомним, группа была образована в Санкт-Петербурге. Коллектив дает концерты в России и Европе

В нынешнем году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Российский представитель на "Евровидении-2020" выступит в первом полуфинале конкурса.

В 2019 году Россию на "Евровидении" второй раз представлял Сергей Лазарев, он занял третье место.