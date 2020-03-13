Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат Госдумы Валентина Терешкова считает, что россияне, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.

"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить", - сказала она, сообщает ТАСС.

Напомним, Терешкова, выступая на втором чтении поправок в Конституцию в Госдуме, предложила обнулить количество президентских сроков для Путина.

После этого жители уральского Артемовского, выступившие с предложением "обнулить" название улицы Валентины Терешковой в их городе, приступили к сбору подписей.