"Дочка" "Роснефти" попала под американские санкции

Американские власти вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как утверждается, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, после введения 18 февраля санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. [отправку] грузов с венесуэльской нефтью стала осуществлять TNK Trading International SA в обход ограничительных мер, сообщает ТАСС.

В конце февраля Минфин США ввел ограничительные меры против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, Турции и России, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.

Они обвиняются в поддержке ракетной программы Ирана. В заявлении нет подробностей о том, какие компании или люди из РФ попали в список.

Известно, что меры включают ограничения на госзакупки США, помощь американского правительства и экспорт.

В список внесены пять компаний Китая и Турции. Китайский гражданин обвиняется в поставках продукции двойного назначения для программы вооружения Пакистана.